تراند اليوم : الفنانة «العائدة من النقاب» تشعل الغضب بصورة صادمة بـ«البكيني»



تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة العائدة من النقاب حلا شيحة على أحد شواطيء مدينة الجونة برفقة العديد من المشاهير ممن حضروا فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة.

وتظهر حلا شيحة مرتدية مايوه بيكيني، وتقف خلف الفنانة دينا الشربيني وإلى جانبها تامر حبيب وعدد من الأصدقاء.

وتسببت الصورة في حالة من الغضب العارم، تجاه الفنانة خاصة أنها كانت ملتزمة دينيًا وعادت بملابس جريئة لم تخطر على بال، ووجه لها البعض أدعية بالهداية فيما وجه ىخرون شتائم وإهانات لها.

يُذكر أن حلا شيحة عادت إلى التمثيل بعد اعتزال لسنوات، وقدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل "زلزال" الذي شاركها بطولته الفنان محمد رمضان وماجد المصري، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

أما فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، فكانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم من بينهم درة وأروى جودة وخالد الصاوي وحلا شيحة وأحمد داود وزوجته علا رشدي وشيرين رضا ودينا الشربيني.

يهدف المهرجان إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد عن 80 فيلما‎.



