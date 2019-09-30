فيديو.. ريفروود يطرح أحدث كليباته "Poisoned Love"

طرح باند ريفروود أحدث كليباته بعنوان "Poisoned Love"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن باند ريفروود طرح سابقًا ألبوما بعنوان "Fairytale"، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها: "Believing"، "Gates Below"، "Mot Ditt Ode "، "Queen of The Night"، كما حقق الألبوم نسبة مبيعات عالية منذ طرحه بالأسواق. "Gates Below"، "Mot Ditt Ode "، "Queen of The Night"، كما حقق الألبوم نسبة مبيعات عالية منذ طرحه بالأسواق.

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