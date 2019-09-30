أحمد السقا يوضح حقيقة إنفصاله عن زوجته!

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 09:57 صباحاً - بعد انتشار شائعات انفصاله عن زوحته الإعلامية ​مها الصغير​، رد الممثل المصري ​أحمد السقا​ على تلك الشائعات على طريقته الخاصة حيث نشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة بدا فيها الى جانب زوجته وهو ممسك بيدها خلال فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت ليلة الجمعة 27 سبتمبر/أيلول.

واكتفى السقا بالصورة للرد على الشائعات ولم يعلق عليها بأي كلمة، حيث اعتبر أن الصورة هي أبلغ دليل على أنه وزوجته لم ينفصلا، في وقت انتشرت الصورة بشكل كبير بين محبي ومتابعي السقا.