شاهد.. منى السابر تقلد ابنتها حلا الترك!

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 09:57 صباحاً - خضعت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، لتسريحة شعر جديدة. وقد شاركت منى السابر متابعيها بمقطع فيديو خلال خضوعها للتسريحة الجديدة في احد الصالونات وعلقت قائلة: “شنو رأيكم في اللوك؟”. وقد اظهر اللوك الجديد الشبه الكبير بين حلا الترك ووالدتها منى السابر وهو ما لفت انتباه الكثير من متابعيها.

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