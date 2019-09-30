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كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 09:57 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية سما المصري صورة لسيارة أتت على شكل مؤخرتها، اذ ان الصورة عُدّلت من خلال احد التطبيقات.
وعلّقت سما على الصورة قائلة: “عيب ياه”، في اشارة منها على انزعاجها من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة الساخرة منها.
وتلقّت سما عدد كبير من الانتقادات، فأحدهم كتب لها: “انتي العيب بنفسو”.
الجدير ذكره ان سما المصري كانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح.
كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري غاضبة بسبب تشبيه الناشطون لاحدى السيارات بمؤخرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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