بسمة بصورة سيلفي مع عمرو دياب ودينا الشربيني في الجونة

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 09:57 صباحاً - حضرت الممثل المصرية بسمة حفل الفنان المصري ​عمرو دياب​ على هامش مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، ونقلت عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي أجواء الحفل ونشرت بسمة صورة سيلفي تجمعها بالفنان عمرو دياب و​دينا الشربيني​من حفله في الجونة.

وعلقت بسمة على الصورة قائلة: “وأخيرا صورة مع الهضبة بنفسه”.

الجدير بالذكر أن الحفل حضره لفيف كبير من النجوم وكان من بينهم ستيفاني صليبا من لبنان ودينا الشربيني وشيرين رضا وإلهام شاهين وليلى علوي ويسرا وإيمان العاصي وآيتن عامر ونجلاء بدر وتامر حبيب وآخرين من مصر.