داليا مبارك في شكل مختلف ومميز بألبوم “في حياتك مستحيل”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد مجموعة من الأغنيات المنفردة الناجحة، طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك ألبوم غنائي جديد يحمل عنوان “في حياتك مستحيل”، تعاونت في ألحان جميع أغنياته مع الملحن ياسر بو علي في مجموعة متنوعة من الأشكال الموسيقية الخليجية والسعودية تحديدًا التي أبرزت جوانب أخرى في صوتها المتميز.

وحملت الأغنيات الخمس في الألبوم تعاونات مع مجموعة من الشعراء والموزعين الموسيقيين، حيث قام الشاعرة “العاليه” بكتابة كلمات أغنيتي “في حياتك مستحيل” و “لاطحت من عيني”، وقام بتوزيعهما المايسترو هشام السكران، بينما حملت الأغنية الثالثة بالألبوم “أبد ماهو عشاني” كلمات الشاعر “قوس” وتوزيع موسيقي لخالد عز، والذي قام بتوزيع الأغنية الرابعة بالألبوم “تمر البال” وهي من كلمات الشاعر أحمد الصانع.

وقد حملت الأغنية الخامسة عنوان “وينك الليله” من كلمات الشاعر “الجادل” وتوزيع المايسترو هشام السكران. وتولى المكساج والماستر لجميع الأغنيات المهندس جاسم محمد، بعد أن تم تنفيذها جميعها موسيقيًا مع أهم العازفين والموسيقيين في الوطن العربي، وبأهم الاستوديوهات في السعودية والقاهرة.

وأعربت داليا مبارك عن سعادتها بالتعاون الذي جمعها من ناحية الألحان مع الملحن ياسر بو علي، واصفة ألحانه للأغنيات بالعبقرية والمختلفة والمتميزة، وأشارت إلى تفاؤلها الكبير بهذه الأغنيات ووصولها الى مسامع الجمهور بأقرب وقت، كما وأعربت عن حماسها الشديد لتقديم هذه الأغنيات مباشرة أمام الجمهور بالحفلات الغنائية في السعودية وخارجها.

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الجدير ذكره أن الشركة المنتجة للألبوم “تيونز” خصّت فيديوهات الأغاني بتصاميم مونتاج فنية كرتونية، وأطلقتها عبر موقع “يوتويوب” لتكون بمتناول جمهور داليا مبارك في مختلف أنحاء الوطن العربي.

لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “في حياتك مستحيل”: