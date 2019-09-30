"رجل الثلج".. فيلم رسوم متحركة يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "رجل الثلج" (أبومينابول) Abominable إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع، محققا 20.9 مليون دولار.

بينما تراجع فيلم الدراما "داونتاون أبي" من المركز الأول إلى الثاني هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 14.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماجي سميث وإميلدا ستونتون ومن إخراج مايكل إنجلر.

وتقدم فيلم الجريمة والدراما "المحتالات" (هستلرز) من المركز الخامس إلى الثالث، محققا إيرادات بلغت 11.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة كونستانس وجنيفر لوبيز وجوليا ستايلز وكيكي بالمر وليلي راينهارت ومن إخراج لوريني سكافاريا.

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واحتفظ فيلم الرعب "إت: الفصل الثاني" (إت: تشابتر تو) بالمركز الرابع للأسبوع الثاني، محققا 10.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير، من إخراج أندريس موشيتي.

وتراجع فيلم الخيال العلمي "أد استرا" من المركز الثاني إلى الخامس، مسجلا 10.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة براد بيت وجيمي كنيدي ودونالد سثرلاند وكيمبرلي إليز ولورين دين ومن إخراج جيمس جراي.

واحتل فيلم "رامبو: لاست بلاد" المركز السادس بإيرادات 8.6 مليون دولار، تبعه "جودي" بـ3.1 مليون دولار، ثم "جود بويز" محققا مليوني دولار.

وفي المركز التاسع حل فيلم "ذا لايين كينج" مع 1.6 مليون دولار، وقبع فيلم "إينجل هاز فالن" مع 1.5 مليون دولار.