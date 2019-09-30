Sep 30, 2019
بعد يومين على أطلاق شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أغنية النجمة الجزائرية كنزة مرسلي “La Casa Del Amor” أي “بيت الحب”، تخطى الكليب حاجز المليون مشاهدة على قناة الشركة الرسمية عبر موقع يوتيوب.
الأغنية ايقاعية، مزيج بين اللهجة الجزائرية واللغة الاسبانية في آن، كلمات فطيمة فقراري، والحان وتوزيع DJ Adel وفينيكس.
الكليب حمل توقيع عادل سرحان الذي حافظ على عنصر الشباب في العمل، حيث قدّم كنزة بصورة راقية في عدة اطلالات عصرية.
جمهور كنزة سعيد بهذا النجاح الجديد الذي تحققه نجمتهم مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تعطيها حرية كبيرة في الاختيارات، وتؤمن لها كل ما تحتاجه وتتشاور معها وتأخذ برأيها بكافة الامور.
أخبار ذات صلة: خاص- “لايف ستايلز ستوديوز” تقدم كنزة مرسلي في عمل غنائي عالمي
كانت هذه تفاصيل خبر كنزة مرسلي تحطم المليون الأول بعد يومين على اطلاق جديدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.