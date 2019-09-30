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كنزة مرسلي تحطم المليون الأول بعد يومين على اطلاق جديدها

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Sep 30, 2019

بعد يومين على أطلاق شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أغنية النجمة الجزائرية كنزة مرسلي “La Casa Del Amor” أي “بيت الحب”، تخطى الكليب حاجز المليون مشاهدة على قناة الشركة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية ايقاعية، مزيج بين اللهجة الجزائرية واللغة الاسبانية في آن، كلمات فطيمة فقراري، والحان وتوزيع DJ Adel  وفينيكس.

الكليب حمل توقيع عادل سرحان الذي حافظ على عنصر الشباب في العمل، حيث قدّم كنزة بصورة راقية في عدة اطلالات عصرية.

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جمهور كنزة سعيد بهذا النجاح الجديد الذي تحققه نجمتهم مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تعطيها حرية كبيرة في الاختيارات، وتؤمن لها كل ما تحتاجه وتتشاور معها وتأخذ برأيها بكافة الامور.

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