متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحت الفنانات ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعيّ، جواز سفر الموضة والأزياء بل أصبحت اختياراتهنّ عنوان لحملات تسويقية تعود بالنفع على العلامة التجارية وعلى مصمّمي الأزياء. لكن القصّة قد تكون مختلفة عند ما تجمع بين المشاهير ومصمّمي الأزياء علاقة صداقة تتجاوز المصالح المتبادلة، وتصبّ في عمق العلاقات الشخصية، وحوار الفنانة الأردنية صفاء سلطان أثناء حضورها لعرض أزياء المصمم حمودة كفارنة في دبي أكبر مثال فماذا قالت عنه؟ تابعونا بهذا الحوار؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفاء سلطان: لم أقصدْ الإساءة للهجة الأردنية.. وبعض الأشخاص تجاوزا حدود الأدب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.