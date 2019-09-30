نانسي عجرم تفتتح العام الدراسي الجامعي في محافظة مصرية خلفًا للنجمة "إليسا"

تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي، الجمعة الموافق 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في جامعة الدلتا بمدينة المنصورة، وسط حضور عدد كبير من محبيها، لتصبح ثاني مطربة لبنانية تدشن العام الدراسي الجامعي في مصر بعد النجمة اليسا التي لبت دعوة العام الماضي وقدمت وقتها أول حفل غنائي لها بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان.

وتقدم نانسي خلال الحفل باقة مميزة من أهم وأجمل أغانيها التي تجمع ما بين القديم والحديث، والتي تشعل حماس الجمهور بأغنية "بدنا نولع الجو" وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور، وسط حضور جماهيري كبير من جمهورها من الجنسين.

من ناحية أخرى، انتهت نانسي من تسجيل أغنيتين جديدتين باللهجة اللبنانية ضمن أغاني ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع الموسيقي هادي شرارة، كما طرحت منذ عدة أشهر كليب أغنية "الحب زي الوتر"، كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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