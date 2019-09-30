ميساء مغربي تكشف عن المرض الذي تسبب في انتفاخ وجهها خلال الفترة الماضية

لاحظ عدد كبير من جمهور الفنانة المغربية ميساء مغربي انتفاخ وجهها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

انتفاخ وجه الفنانة المغربية دفع جمهورها لاتهامها بحقن وجهها بحقن الفيلر مما تسبب في انتقاخه بهذا الشكل، إلا أن ميساء خرجت عن صمتها لتنفي هذه الاتهامات تماما.

ميساء أكدت أنها لم تحقن وجهها بالفيلر كما يظن البعض، ولكن كل ما في الأمر أنها تعاني في الفترة الحالية من مرض احتباس السوائل، وهذا هو سبب ظهور وجهها على نحو ممتلئ.

الفنانة المغربية نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه مع طبيبة التجميل الخاصة بها، والتي أكدت على كلام ميساء، وكشفت طريقة علاج هذا المرض بقولها إن على ميساء مغربي وكل من يعانون من هذه المشكلة، أن يخضون لنوع معين للمساج من أجل التخلص من الماء الزائد في الجسم.

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وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا صورة تجمع الفنانة المغربية ميساء مغربي بزوجها، وذلك في أول ظهور له.

زوج الفنانة المغربية ظهر في الصورة وهو يحتضنها، ولم تكشف الصورة عن ملامحه بشكل كبير، حيث كان يرتدي نظارة شمسية على عينيه وقبعة على رأسه.

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