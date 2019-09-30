نسرين طافش تكشف سرّ اجتماعها مع محمد رمضان وقصي خولي في صورة واحدة

قالت الفنانة السورية نسرين طافش، إنها تُحافظ على جمالها بعدة عوامل أهمها النوم جيدًا والاهتمام بالرياضة إضافةً إلى الحرص على تناول الفاكهة باستمرار لأنها مفيدة للبشرة.

وأوضحت في تصريحات صحفية أنها لم تتزوّج لأنها ليست مضطرة للزواج لأنه أحيانًا يكون لعنةً أو ابتلاءً، مردفةً: "ليس كل المتزوجين سعداء والزواج بالنسبة لي ليس هدفًا ولكن إن حدث سأكون سعيدة لأنني سوف أختار بطريقة صحيحة".

وتابعت نسرين طافش: "أُفضّل أن أكون وحيدة على أن أتواجد مع الشخص الخطأ لن أتزوج من أجل الزواج والإنجاب فقط، أحتاج لمواصفات أخرى في زوجي بأن يكون واضحًا وجريئًا وواثقًا في نفسه".

وعن ما سيجمعها بالفنان المصري محمد رمضان والسوري قصي خولي بعد صورة جمعتهما مؤخرًا، قالت: "بالفعل هناك تعاون ثلاثي سيجمعنا ولكنه ليس تعاونًا فنيًا لكنه تجاري وسيتم الإعلان عن تفاصيله فور إتمامه".

وتابعت الفنانة: "النجاح في مصر مغرٍ للغاية وأي فنان عربي يُحب التواجد في مصر ومنذ 8 سنوات وأنا أتلقى العروض الفنية واحدًا تلو الآخر نعم رفضت بعضها ولكني في النهاية أسعى للتواجد بأعمال قوية".

ونوّهت طافش إلى أنها لا تؤمن بالمنافسة مع النجمات المصريات لأنها في النهاية لا تعنيها في شيء كونها تؤمن بمقولة: "القمة تتسع للجميع".

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وعن جديدها الفني قالت: "تلقيتُ عرضًا للمشاركة بعمل سينمائي جديد وفور التعاقد سأفصح عن التفاصيل"، مؤكدةً أنها تتمنى تجسيد دور بنت البلد الشعبية لأن هذه الشخصية تحدٍّ خاص بالنسبة إليها.

كما تمنّت تقديم عمل مسرحي غنائي يُعيد للجمهور أيام السندريلا سعاد حسني والفنانة الكبيرة شادية، معللةً ذلك بأنها تُمثّل وتغني ولو أضافت الاستعراض سيكون الأمر أقوى.

يُذكر أن نسرين طافش كان آخر أعمالها بالسينما المصرية في فيلم "نادي الرجال السري" مع النجم كريم عبدالعزيز والفنانة غادة عادل.

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