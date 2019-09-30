سمية الألفي تزور ابنها أحمد الفيشاوي في منزله.. والأخير يشكرها

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 08:46 صباحاً - شارك الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ متابعيه بصورة لوالدته الممثلة المصرية سمية الألفي، موجها رسالة شكر لها، وظهر في الصورة يحتضن والدته.



وعلق الفيشاوي على الصورة :” شكرا أمي على زيارتك في منزلي”، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيه.

ويعرض للفيشاوي حالياً فيلم “ولاد رزق 2” والذي يشارك في بطولته الى جانب أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة وعدد من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو تأليف صلاح الجهبني ومن إخراج طارق العريان .