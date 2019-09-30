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سما المصري بصورة لها بفستان ابيض من حفل زفافها

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 08:46 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ​​ صورة لها بفستان ابيض من حفل زفافها سابقا، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.


الا ان سما لم تذكر اسم طليقها ولا ايّ معلومات عنه، وعلّقت على الصورة قائلة : “صوره فرحي ياجدعااان من زمااان قبل الانفصال…مايستاهلش المهلبيه دي…..يااااه ومضي قطار العمر اهيئ اهيئ اهيئ”.
الجدير ذكره ان سما المصري اثارت مؤخرا جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها مقطع فيديو لها يظهرها وهي مستلقية وتمرّر خصل شعرها على وجهها بطريقة مثيرة، وذلك على انغام اغنية هندية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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