كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 08:46 صباحاً - تفاعل النجوم المغاربة مع خبر اصابة العاهل المغربي محمد السادس بإلتهاب فيروسي حاد بالرئتين.

فقد نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة للعاهل المغربي وعلقت عليها قائلة: “الله يشافيه ويعافيه ويرعاه ويحفظه من كل شي امين الله يطول بعمر ملكنا الغالي

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كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة وسعد لمجرد يطلبون الدعاء للملك محمد السادس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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