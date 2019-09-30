حلا شيحة بالبكيني على شاطيء الجونة

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كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 08:46 صباحاً - داول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة حلا شيحة على أحد شواطيء مدينة الجونة برفقة العديد من المشاهير ممن حضروا فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة.
وتظهر حلا شيحة مرتدية مايوه بيكيني، وتقف خلف الفنانة دينا الشربيني وإلى جانبها تامر حبيب وعدد من الأصدقاء.
وكانت حلا شيحة قد تعرضت لهجوم من متابعيها بعد الصور التي التقطت لها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وأطلت فيها بفستان مكشوف بعض الشيء.
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