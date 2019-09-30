شابّة حاولت الوقيعة بين إليسا وهيفاء وهبي.. كيف ردّت الأخيرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مغردة عبر "تويتر" حاولت أن تحدث خلافًا بينها وبين النجمة إليسا، عندما دار الحديث مجددًا عن تغريدة الأخيرة، التي أثنت فيها على هيفاء، بعدما أدت أغنيتها "سهرنا ياليل" في سيارتها الخاصة.

وكان من بين حديث إليسا، في تغريدتها قولها عن هيفاء وهبي: "رغم كل شيء فهي سيدة جميلة من الداخل والخارج"، فكتبت المغردة تعليقًا: "رغم شو بالضبط قصدها اليسا! تستخدم أدوات الربط مثل رغم، حين نربط جملة سلبية بجملة إيجابية خلونا ساكتين أفضل".

وتدخلت هيفاء وهبي، للرد على المتابعة لمنع أي وقيعة قد تحدث بينها وبين إليسا وردت عليها قائلًة: "لا ما في شي سلبي بقصدها أبدًا كتبت despite everything كان قصدها إنسانة صادقة (وفوق هالشي) أو (بالرغم من هالشي) هي حلوة من جوا".

وأضافت وهبي: "في ناس ترجموا العنوان بطريقة مختصرة ووصل المعنى غلط! المهم أنا فهمت!!".

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كما ردّت إليسا على هيفاء وهبي، حيث منحتها إيموشن على هيئة "قلب" تأكيدًا على أن علاقتهما جيدة وستظل.

وتعود القصة إلى نشر هيفاء وهبي، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تستمع إلى أغنية "سهّرنا يا ليل" للفنانة إليسا وتغنّيها في سيارتها ليلًا.

ووجّهت إليسا وقتها رسالة إلى هيفاء وهبي، على "تويتر" عبّرت فيها عن حبها لها وإعجابها بها، قائلةً: "أحبها لأنها حقيقية وصادقة، ورغم كل شيء فهي سيدة جميلة من الداخل والخارج".

يُذكر أن هيفاء وهبي، كانت من أوائل الفنانات الحريصات على مؤازرة إليسا، عندما أعلنت الأخيرة اعتزالها الألبومات الغنائية ووصفت الوسط الفني بالمافيا، في محاولة منها لمنعها عن موقفها.