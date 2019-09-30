"أجر وعافية".. نجوم الفن يعلقون على إصابة عاهل المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق نجوم الفن عبر حساباتهم المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، على إعلان إصابة العاهل المغربي الملك محمد السادس بـ"التهاب الرئتين الفيروسي الحاد"، بحسب ما أفاد بيان للديوان الملكي أمس الأحد.

وجاء في البيان، الذي وزعته "وكالة المغرب العربي للأنباء" الرسمية في البلاد، أن "الطبيب الخاص لمحمد السادس، أوصاه بالخلود لفترة راحة"، وأشار البيان إلى أن الوعكة الصحية للعاهل المغربي منعته من السفر إلى فرنسا لحضور جنازة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.​

ونرصد في التقرير التالي، تفاعل الفنانين عبر حساباتهم..

ديانا حداد

غردّت المطربة اللبنانية ديانا حداد، عبر حسابها في "تويتر": "دعواتنا وأمنياتنا بالشفاء العاجل والتام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.. أجر وعافية".

نانسي عجرم

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أما المطربة اللبنانية نانسي عجرم، قالت عبر حسابها في "تويتر": "من قلبي، بتمنى الشفاء العاجل لجلالة الملك محمد السادس، الله يعطيه الصحة والعافية ويحفظه للشعب المغربي والمغرب".

سعد لمجرد

كتب المطرب المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه على "تويتر": "اللهم أزل الألم على سيدي، شفاك الله وعافاك يا سيدي، وأطال الله في عمرك، وحفظك لنا من كل مرض أو ضرر".

سميرة سعيد

كتبت المطربة المغربية سميرة سعيد عبر حسابها في "تويتر": "أدعو الله من كل قلبي أن يتم رداء الصحة والعافية لملكنا صاحب الجلالة محمد السادس.. وأن يتم شفائه بإذن الله".​