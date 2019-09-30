صورة| نجل أحمد السقا يعلق على ظهور والديه في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر ياسين نجل الفنان أحمد السقا، صورة لوالديه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وكتب ياسين على الصورة التي نشرها في "انستجرام"، وظهر فيها والده على خشبة المسرح وتصوير والدته له، وعلق قائلاً: "ما شاء الله".

وظهر السقا، على خشبة المسرح في ختام مهرجان الجونة السينمائي، ليسلّم الفنان محمد هنيدي تكريمه أمام الجميع.