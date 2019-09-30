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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
شاركت الفنانة شيرين رضا، جمهورها بصورة جديدة لها من إطلالتها خلال فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، الجمعة الماضية.
وظهرت شيرين، بفستان أسود قصير، مخطط بخطوط فضية لامعة، وعلقت على الصورة عبر حسابها بـ"انستجرام": "الأسود دائمًا يفوز".
واختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة الماضية، والتي كانت انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تعلق على إطلالتها: "الأسود يكسب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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