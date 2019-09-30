لماذا لم تستطع السعودية منع هجمات ارامكو؟”.. شاهد كيف رد محمد بن سلمان على هذا السؤال!

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 06:54 صباحاً - اعتبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ان الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشأت النفط التابعة لشركة أرامكو، لم تضرب قلب صناعة النفط السعودية بل ضربت قلب اقتصاد الطاقة في العالم.

وعن وقوع هذا الهجوم رغم أن المملكة هي المستورد الأول في العالم للأسلحة والمعدات العسكرية في العالم، قال الامير محمد بن سلمان، في حوار على قناة CBS الأمريكية، أجرته المذيعة نورا دونيل، مراسلة برنامج ”60 دقيقة“، أن ”السعودية بحجم قارة تقريبًا، فهي أكبر من أوروبا الغربية كاملة.. ونحن محاصرون بالتهديدات من كل اتجاه، لذلك من الصعب تأمين كل هذه المساحة بشكل كامل.. وتشمل الدفاعات الجوية السعودية أنظمة صواريخ باتريوت وصواريخ هوك الأمريكية التي لم تكن مصممة لإسقاط الطائرات المُسيرة“.

وبسؤاله ما السبب الاستراتيجي وراء استهداف إيران لأرامكو، أجاب قائلًا: ”أعتقد أن الهجوم كان مدفوعًا بالغباء.. لا يوجد هدف استراتيجي فالأحمق هو الذي يهاجم 5٪ من الإمدادات العالمية.. الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنهم أغبياء وهذا ما فعلوه“.

وقال ولي العهد السعودي إن حربا بين المملكة العربية السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي، مشيرا بالوقت ذاته إلى ضرورة ردع إيران، قائلا ”إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران فسنرى المزيد من التصعيد، كما سيصل النفط لأسعار خيالية“.

وأضاف ”على الرئيس ترامب الاجتماع بالرئيس روحاني وصياغة صفقة جديدة، وهذا ما يطلبه ترامب، وهذا ما نسعى إليه جميعًا.. ولكن الإيرانيين هم الذين لا يريدون الجلوس على طاولة المفاوضات“.