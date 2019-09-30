سبايدرمان في الجزء الثالث.. مارفل تعلن تاريخ العرض وتعد بمفاجآت

بعد طرح الجزء الثاني من سلسلة أفلام سبايدرمان "بعيدا عن الوطن Far From Home"، بدا كل شيء مضمونا، خاصة بعد أن حصد الفيلم مليار دولار، إلى أن جاءت صدمة خلاف كل من شركتي ديزني وسوني على حقوق ملكية شخصية البطل الخارق، والتي نجم عنها تخلي مارفل عن سبايدرمان.

سرعان ما تطورت الأحداث، لتعلن ديزني المالكة لعالم مارفل عن توصلها إلى اتفاق مع شركة سوني مؤخرا، يتيح لها تنفيذ جزء ثالث وأخير مع البطل الخارق سبايدرمان وممثله البريطاني توم هولاند.

أثار الإعلان الأخير ردود فعل إيجابية كثيرة من محبي السلسلة، وسط تشوق لمعرفة المزيد من التفاصيل عن فيلم سبايدرمان القادم.

موقع "ديجيتال سباي" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات التي يحتاج الجمهور إلى معرفتها قبل طرح أحدث أفلام سبايدرمان.



موعد طرح الفيلم





أكدت شركة مارفل أن فيلم "سبايدرمان 3" سوف يصدر في دور السينما يوم 16 يوليو 2021، ضمن أفلام المرحلة الرابعة للشركة.



ولم يكن موعد طرح الفيلم مفاجأة بأي حال، نظرا لطرح فيلم ""سبايدرمان: العودة للوطن Spider-Man: Homecoming" عام 2017، بعدها بعامين صدر الجزء الثاني بعنوان "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن Spider-Man: Far from Home"، ومن ثم كان من السهل التنبؤ بموعد صدور الجزء الثالث.



طاقم العمل





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بغض النظر عمن سيعمل خلف الكواليس، من المؤكد عودة الممثل البريطاني توم هولاند للقيام بدور سبايدرمان، خاصة بعد تصريحات الممثل الأخيرة والتي عبّر فيها عن سعادته بالعمل مع مارفل قرابة 5 أعوام، واستمراره في لعب الشخصية لأعوام أخرى مقبلة، أيًّا كان ما سيحمله له المستقبل.

ومن المتوقع أيضا عودة ماريسا تومي (العمة ماي)، زيندايا (حبيبة سبايدرمان)، وصديق سبايدرمان المقرب (نيد) جايكوب باتالون.





في المقابل، تبدو عودة الممثل الأمريكي جايك جلينهال (ميستريو) غير مؤكدة، خاصة بعد إصابته الشديدة في الجزء الثاني واحتمالية وفاته، ومن ثم لا توجد ضمانات مؤكدة.

بعد تصريح بطل العمل توم هولاند بأن الجزء الثالث سوف يكون أكبر وأفضل من الأجزاء السابقة، لأنه سيتضمن إضافة شخصيات أخرى جديدة، فسر البعض تصريحاته بأنها تعني ظهور شخصية فينوم (عدو سبايدرمان اللدود) في الجزء الجديد، خاصة بعد اجتماع كل من سوني ومارفل على إنتاج الجزء الجديد.

حبكة الفيلم



بعد إنهاء خلاف سوني ومارفل، من المتوقع أن يستكمل العمل على السلسلة التي بدأتها مارفل في الجزئين السابقين، إلا أن التفاصيل ما زالت طي الكتمان.

اجتمع رؤساء شركتي سوني ومارفل في المؤتمر الأخير الذي عقدوه لمواصلة العمل على الجزء الثالث من سبايدرمان وإتمام صفقة تعاون مشترك بين كلتا الشركتين، يتم بمقتضاها استكمال أحداث الجزء الثاني "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن" والذي انتهى بتشويه سمعة سبايدرمان بتهمة كاذبة وكشف شخصيته الحقيقية، شخصية الطالب بيتر باركر.

الجزء الثاني من الصفقة يتمثل في موافقة سوني على ظهور سبايدرمان كضيف شرف في أي أعمال مقبلة في عالم مارفل، بصفته واحدا من أعضاء فريق "أفنجرز".

ومنذ الإعلان عن تنفيذ جزء ثالث ظهرت أكثر من نظرية للتنبؤ بأحداث الجزء المقبل، من ضمنها تحول شخصية صديق سبايدرمان (نيد) إلى شرير خارق يطلق عليه "هوبجوبلين"، كما يحدث في القصص المصورة، إلا أنها ما زالت مجرد افتراضات وترجيحات غير مؤكدة.

