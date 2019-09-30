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العين الإخبارية - حليمة الشرباصيالإثنين 2019/9/30 05:00 ص بتوقيت أبوظبي
بوستر فيلم "الأيرلندي" بأبطاله الثلاثة
افتتح عرض فيلم الجريمة الملحمي للمخرج مارتن سكورسيزي The Irishman "الأيرلندي" في مهرجان نيويورك السينمائي منذ أيام قليلة، تمهيدا لبث الفيلم ضمن عروض شبكة نتفليكس المنتجة له في نهاية عام 2019.
وفقا لموقع "لاد بايبل" الأمريكي، حظي الفيلم بإشادة قوية من النقاد منذ عرضه وحتى الآن، سواء لمخرج الفيلم مارتن سكورسيزي أو لأبطاله الكبار روبرت دي نيرو وآل باتشينو.
وتجاوزت إشادة النقاد بالفيلم الحدود، عندما مٌنِح الفيلم تقييم 100% على موقع "روتن تومايتوز Rotten Tomatoes" الأمريكي، الخاص بتقييم النقاد السينمائيين، إذ وصفه البعض بأنه عمل احترافي لأساتذة كبار.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الفيلم بمثابة منحة وهدية لمحبي السينما حول العالم، وأنه عمل مختلف تماما عن كل أفلام سكورسيزي السابقة.
وحتى الآن.. لا يمكن للجمهور الحكم على الفيلم، كونه سيصدر 27 نوفمبر المقبل.
فيلم "الأيرلندي" مقتبس عن رواية "سمعت أنك تطلي المنازل I Heard You Paint Houses" للكاتب تشارلز برانت، وتدور أحداثه حول فرانك شيران (روبرت دي نيرو)، وهو قاتل مأجور سابق وزعيم عصابة، يحل لغز اختفاء قائده جيمي هوفا "آل باتشينو".
تكلف فيلم "الأيرلندي" ميزانية باهظة إثر لجوء المنتجين إلى استحداث تقنية دقيقة، تظهر أبطال العمل بشكل أصغر، بدلا من الاستعانة بممثلين أصغر سنا للقيام بدور كل من دي نيرو وباتشينو في شبابهما.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأيرلندي" يجمع آل باتشينو وروبرت دي نيرو.. والتقييم 100% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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