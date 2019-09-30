تامر عاشور يتعاون مع الشاعر أحمد المالكى فى أغنيتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائي أحمد المالكى مع المطرب تامرعاشور في اغنيتين من ألبومه الجديد وصرح للـ"الخليج 365" قائلا : انا سعيد جدا بسبب مشاركتي فى ألبوم تامر عاشور الجديد لأنه مطرب يتمتع بصوت جذاب وجميل وبه إحساس رائع.
وأضاف : الأغانى تحمل طابعا جديدا غير أعمالي السابقة وقد تكون مفأجاة للجمهور،وأتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور تامر عاشور .
يذكر ان ألبوم "أيام" لتامر عاشور قد طرح يوم 21 مارس الماضى، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".
يذكر أن آخر أعمال أحمد المالكى ألبوم المطربة أنغام والذي يحمل اسم "حالة خاصة جدا"، حيث شارك فيه بأغنيتين وهما "مطمنة" من ألحان محمد عبيه وتوزيع أحمد إبراهيم وأغنية "بقول نسياك" من توزيع شريف فايد وألحان محمد عبيه.
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