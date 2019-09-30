شكرا لقرائتكم خبر عن ريكو زعيم عصابة فى فيلم "الموقف" ويقترب من إنهاء تصوير دوره فى"الأب المذنب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان ريكو ضمن أحداث فيلم "الموقف" للمخرج ممدوح ذكي شخصية زعيم عصابة يقع في حب منة فضالى ولكنها لا تستجيب له ويشارك في الفيلم أيضا طلعت زكريا وبيومى فؤاد وطاهر أبو ليلة ومحمد فاروق وسليمان عيد وايناس النجار ومن المقرر طرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره وتدور أحداثه فى اطار أكشن كوميدى ومن إخراج ممدوح زكى .

ويتبقى للفنان ريكو يومان على الانتهاء من تصوير فيلم "الأب المذنب" الذى يشارك فى بطولته ويجسد من خلاله شخصية أب يعامل أبناءه بقسوة فى إطار اجتماعى ملىء بالتشويق والإثارة.

"الأب المذنب" من تأليف وإخراج مصطفى نجيب، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام البطولات الجماعية الشبابية ويشارك فى بطولته مجدى عبد الحليم، ومنة الدقن، وعلاء الحجار، وعيد أبو الحمد، وإحسان ترك، وإسلام إسماعيل ومحمود هاشم وجو ومايكل سمير.

وعرض للفنان ريكو مؤخرا فيلم "قهوة بورصة مصر" وجسد من خلاله شخصية قهوجى ورثها عن عائلته ومن بطولة محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسنى، علاء مرسى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر، وعلى حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلونى، هاجر الشرنوبى، حسام الجندى، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، شريف باهر، جمال حجازى، ريكو، ومجموعة من الوجوه الصاعدة محمد سندى، محمد علاء مرسى، مريم صبرى، سيناريو وحوار غادة حنفى وعلاء مرسى وإخراج أحمد نور.