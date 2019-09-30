شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير فيلم خالد الصاوى "شريط 6" للأسبوع المقبل بسبب الديكورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود حمدان مؤلف فيلم "شريط 6" للفنان خالد الصاوى، إنه تم تأجيل تصوير فيلم بسبب عودة أبطال من مهرجان الجونة السينمائى واستكمال بناء ديكورات الفليم.

وأضاف السيناريست محمود حمدان لـ"الخليج 365": أن انطلاق تصوير الفيلم الأسبوع المقبل سيكون فى منطقة وسط البلد، بمشهد يجمع الفنان خالد الصاوي ومحمد الشرنوبى.

وأوضح محمود إن يعقد حاليا جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل للاستقرار على الأبطال المشاركين فى الفيلم بشكل نهائى، ونعمل على وضع التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.

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ويظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة نيللى كريم، ويجسد الصاوى شخصية طبيب نفسى ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويشارك فى الفيلم الفنان خالد أنور وآخرون من النجوم الشباب.

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوى فى السينما مشاركته فى موسم عيد الأضحى بـ3 أفلام، الأول ضيف شرف فى "الفيل الأزرق2"، للنجم كريم عبد العزيز إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وشارك أيضاً فى فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، بأحد الأدوار الرئيسية، بالإضافة إلى فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى ومنة شلبى وحسن حسنى للمخرج خالد مرعى.