بالفيديو- محمد عساف يروّج لجولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
روّج المطرب الفلسطيني محمد عساف، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، لجولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنطلق الشهر المقبل.
وعلق: "أيام قليلة تفصلنا عن بداية الجولة الخيرية في 9 مدن أمريكية انتظرونا".
ويحيي "عساف" 9 حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل، وهذه الجولة من تنظيم منظمة الإغاثة الإسلامية، وجميع عوائد الحفلات ستذهب لصالح مشروعات خيرية في فلسطين.
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