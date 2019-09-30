بالفيديو- محمد عساف يروّج لجولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روّج المطرب الفلسطيني محمد عساف، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، لجولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنطلق الشهر المقبل.

وعلق: "أيام قليلة تفصلنا عن بداية الجولة الخيرية في 9 مدن أمريكية انتظرونا".

ويحيي "عساف" 9 حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل، وهذه الجولة من تنظيم منظمة الإغاثة الإسلامية، وجميع عوائد الحفلات ستذهب لصالح مشروعات خيرية في فلسطين.