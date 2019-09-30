مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنه "تيام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل المطرب مصطفى قمر، بعيد ميلاد نجله "تيام"، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي في "انستجرام".
وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا تيمو يا حبيبي يا بهجة حياتي يا نجم المستقبل اللي بإذن الله هيكسر الدنيا نجاح، كل سنة وأنت أجمل وأحن ابن في الدنيا، بحبك يا تيمو".
وطرح قمر مجموعة من الأغاني، من أحدث ألبوماته "ضحكت ليا"، عبر "يوتيوب".
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