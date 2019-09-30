الجمعة.. مؤتمر صحفي لأبطال "اللي عليهم العين" في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تقيم إدارة مسرح "كايرو شو"، مؤتمرًا صحفيًا، مع أبطال مسرحية "اللي عليهم العين"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر الجمعة المقبل، على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس "كايرو فيستيفال سيتي".

"اللي عليهم العين" أول عرض مسرحي لفريق البنات الغنائي "بهججة" الذي ظهر قبل سنوات قليلة ولفت الانتباه بأغنياته التي تمزج بين الطابع الشعبي والموسيقى الشبابية الحديثة بروح مرحة وساخرة.

يشارك في بطولة المسرحية: خالد سرحان وليلى عز العرب، مع أعضاء الفرقة، وتقدم المسرحية في إطار كوميديا غنائية اجتماعية، وتدور أحداثها حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذي يكتشف بعد وفاة زوجته انه لا يعرف شيئًا عن حياة بناته الأربع "أوركيد" و"نرجس" و"أقحوان" و"زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله، وفي الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب.