الأفلام المعروضة هذا الأسبوع في صالات السينما في السعودية

كما عوَّدتكم "الخليج 365" دائماً، نرصد لكم آخر الأفلام التي تُعرض في صالات "سينما فوكس" بالسعودية، التي تُعد من أحدث وأجدد الأفلام في العالم.



وقد تم خلال هذا الأسبوع إضافة أفلام كانت قد عُرضت في أسابيع سابقة نتيجة الإقبال الكبير عليها، كما جرى عرض "وُلد ملكاً"، و"المرشحة المثالية" الفيلمين السعوديين على أرض الوطن.

Ad Astra

اسم الفيلم: Ad Astra



نوعه: Adventure



مدته: 125 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط - للجميع



اسم الصالة: ماكس – عادية – آيماكس _ جولد



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم: It Chapter 2

It Chapter 2

نوعه: Horror



مدته: 170 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية _ كيدز"



اسم الصالة: عادية – كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم:

Angel Has Fallen

نوعه: أكشن



مدته: 120 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية – جولد - كيدز"



اسم الصالة: عادية – جولد - كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

ولد ملكاً

اسم الفيلم: ولد ملكاً



نوعه: Drama



مدته: 105 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية - كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم اسم الفيلم: Ready or Not



نوعه: رعب



مدته: 95 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط– للجميع "عادية"



اسم الصالة: عادية



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

Once Upon a Time In Hollywood

اسم الفيلم: Once Upon a Time In Hollywood



نوعه: كوميدي



مدته: 165 دقيقة



العرض مخصص: للجميع "عادية"



اسم الصالة: عادية



يعرض في: الرياض "مركز المملكة"

Meters Down: Uncaged 47

اسم الفيلم: Meters Down: Uncaged 47



نوعه: Adventure



مدته: 90 دقيقة



العرض مخصص: للرجال فقط – للجميع "عادية"



اسم الصالة: عادية



يعرض في: الرياض – جدة



اسم الفيلم: Dora and the Lost City of Gold



نوعه: Adventure



مدته: 105 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "كيدز- عادية"



اسم الصالة: عادية - كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw



اسم الفيلم: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw



نوعه: Action



مدته: 130 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية"



اسم الصالة: عادية



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

The Lion King

اسم الفيلم: The Lion King



نوعه: Animation



مدته: 120 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "عادية"



اسم الصالة: عادية



يعرض في: الرياض – جدة

Aladdin

اسم الفيلم: Aladdin



نوعه: Adventure



مدته: 130 دقيقة



اسم الصالة: عادية - كيدز



العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "كيدز - عادية"



يُعرض في: الرياض – جدة

Toy Story 4

اسم الفيلم: Toy Story 4



نوعه: Animation



مدته: 100 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "عادية"



اسم الصالة: كيدز - عادية



يعرض في: الرياض – جدة

ANNA

اسم الفيلم: ANNA



نوعه: Action



مدته: 120 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية"



اسم الصالة: عادية



يُعرض في: الرياض – جدة - الدمام



اسم الفيلم: The Angry Birds Movie 2



نوعه: Animation



مدته: 100 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط



اسم الصالة: عادية - كيدز



يعرض في: الرياض



اسم الفيلم: Official Secrets



نوعه: Thriller



مدته: 115 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط - للجميع



اسم الصالة: عادية



يعرض في: الرياض – جدة



اسم الفيلم: Queen of Spades



نوعه: Horror



مدته: 85 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط



اسم الصالة: عادية



يعرض في: الرياض "القصر مول"



اسم الفيلم: The Big Trip



نوعه: Animation



مدته: 85 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط



اسم الصالة: كيدز



يعرض في: الرياض – جدة



اسم الفيلم: GOLDFINCH THE



نوعه: Drama



مدته: 155 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية



يعرض في: الرياض – جدة



اسم الفيلم: Rambo: Last Blood



نوعه: Action



مدته: 105 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط - للجميع



اسم الصالة: ماكس – عادية - جولد



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم: The Zoya Factor "هندي"



نوعه: Comedy



مدته: 145 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

Trouble

اسم الفيلم: Trouble



نوعه: Animation



مدته: 90 دقيقة



العرض مخصص: للعائلة فقط



اسم الصالة: عادية - كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم: المرشحة المثالية



نوعه: Drama



مدته: 105 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية



يعرض في: الرياض "القصر مول"



فيلم الأسبوع:



Ad Astra



"روي ماكبرايد" مهندس تابع لأحد فصائل الجيش، يقرر البحث عن والده عند التخوم الخارجية للمجموعة الشمسية، حيث اختفى الأخير في مهمة بحث عن حياة فضائية منذ 20 عاماً، ويحاول الكشف عن أسرار تتحدى الطبيعة البشرية وموقعنا في الكون.



إخراج: جيمس جراي.



تأليف: جيمس جراي، إيثان جروس.



طاقم العمل: براد بيت، تومي لي جونز، روث نيجا، جون فين، جون أورتيز، جيمي كيندي.