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الأفلام المعروضة هذا الأسبوع في صالات السينما في السعودية

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 05:21 صباحاً - كما عوَّدتكم "الخليج 365" دائماً، نرصد لكم آخر الأفلام التي تُعرض في صالات "سينما فوكس" بالسعودية، التي تُعد من أحدث وأجدد الأفلام في العالم.

وقد تم خلال هذا الأسبوع إضافة أفلام كانت قد عُرضت في أسابيع سابقة نتيجة الإقبال الكبير عليها، كما جرى عرض "وُلد ملكاً"، و"المرشحة المثالية" الفيلمين السعوديين على أرض الوطن.

Ad Astra
Ad Astra

اسم الفيلم: Ad Astra

نوعه: Adventure

مدته: 125 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط - للجميع

اسم الصالة: ماكس – عادية – آيماكس _ جولد

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

اسم الفيلم: It Chapter 2

It Chapter 2
It Chapter 2

نوعه: Horror

مدته: 170 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية _ كيدز"

اسم الصالة: عادية – كيدز

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

اسم الفيلم:

Angel Has Fallen
Angel Has Fallen

نوعه: أكشن

مدته: 120 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية – جولد - كيدز"

اسم الصالة: عادية – جولد - كيدز

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

ولد ملكاً
ولد ملكاً

اسم الفيلم: ولد ملكاً

نوعه: Drama

مدته: 105 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية - كيدز

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

اسم الفيلم اسم الفيلم: Ready or Not

نوعه: رعب

مدته: 95 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط– للجميع "عادية"

اسم الصالة: عادية

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

Once Upon a Time In Hollywood
Once Upon a Time In Hollywood

اسم الفيلم: Once Upon a Time In Hollywood

نوعه: كوميدي

مدته: 165 دقيقة

العرض مخصص: للجميع "عادية"

اسم الصالة: عادية

يعرض في: الرياض "مركز المملكة"

Meters Down: Uncaged 47
Meters Down: Uncaged 47

اسم الفيلم: Meters Down: Uncaged 47

نوعه: Adventure

مدته: 90 دقيقة

العرض مخصص: للرجال فقط – للجميع "عادية"

اسم الصالة: عادية

يعرض في: الرياض – جدة

اسم الفيلم: Dora and the Lost City of Gold

نوعه: Adventure

مدته: 105 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "كيدز- عادية"

اسم الصالة: عادية - كيدز

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

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Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw


اسم الفيلم: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

نوعه: Action

مدته: 130 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية"

اسم الصالة: عادية

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

The Lion King
The Lion King

اسم الفيلم: The Lion King

نوعه: Animation

مدته: 120 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "عادية"

اسم الصالة: عادية

يعرض في: الرياض – جدة

Aladdin
Aladdin

اسم الفيلم: Aladdin

نوعه: Adventure

مدته: 130 دقيقة

اسم الصالة: عادية - كيدز

العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "كيدز - عادية"

يُعرض في: الرياض – جدة

Toy Story 4
Toy Story 4

اسم الفيلم: Toy Story 4

نوعه: Animation

مدته: 100 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "عادية"

اسم الصالة: كيدز - عادية

يعرض في: الرياض – جدة

ANNA
ANNA

اسم الفيلم: ANNA

نوعه: Action

مدته: 120 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية"

اسم الصالة: عادية

يُعرض في: الرياض – جدة - الدمام

اسم الفيلم: The Angry Birds Movie 2

نوعه: Animation

مدته: 100 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط

اسم الصالة: عادية - كيدز

يعرض في: الرياض

اسم الفيلم: Official Secrets

نوعه: Thriller

مدته: 115 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط - للجميع

اسم الصالة: عادية

يعرض في: الرياض – جدة

اسم الفيلم: Queen of Spades

نوعه: Horror

مدته: 85 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط

اسم الصالة: عادية

يعرض في: الرياض "القصر مول"

اسم الفيلم: The Big Trip

نوعه: Animation

مدته: 85 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط

اسم الصالة: كيدز

يعرض في: الرياض – جدة

اسم الفيلم: GOLDFINCH THE

نوعه: Drama

مدته: 155 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية

يعرض في: الرياض – جدة

اسم الفيلم: Rambo: Last Blood

نوعه: Action

مدته: 105 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط - للجميع

اسم الصالة: ماكس – عادية - جولد

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

اسم الفيلم: The Zoya Factor "هندي"

نوعه: Comedy

مدته: 145 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

Trouble
Trouble

اسم الفيلم: Trouble

نوعه: Animation

مدته: 90 دقيقة

العرض مخصص: للعائلة فقط

اسم الصالة: عادية - كيدز

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

اسم الفيلم: المرشحة المثالية

نوعه: Drama

مدته: 105 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية

يعرض في: الرياض "القصر مول"

فيلم الأسبوع:

Ad Astra

"روي ماكبرايد" مهندس تابع لأحد فصائل الجيش، يقرر البحث عن والده عند التخوم الخارجية للمجموعة الشمسية، حيث اختفى الأخير في مهمة بحث عن حياة فضائية منذ 20 عاماً، ويحاول الكشف عن أسرار تتحدى الطبيعة البشرية وموقعنا في الكون.

إخراج: جيمس جراي.

تأليف: جيمس جراي، إيثان جروس.

طاقم العمل: براد بيت، تومي لي جونز، روث نيجا، جون فين، جون أورتيز، جيمي كيندي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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