الأفلام المعروضة هذا الأسبوع في صالات السينما في السعودية

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 05:21 صباحاً - كما عوَّدتكم "الخليج 365" دائماً، نرصد لكم آخر الأفلام التي تُعرض في صالات "سينما فوكس" بالسعودية، التي تُعد من أحدث وأجدد الأفلام في العالم.
وقد تم خلال هذا الأسبوع إضافة أفلام كانت قد عُرضت في أسابيع سابقة نتيجة الإقبال الكبير عليها، كما جرى عرض "وُلد ملكاً"، و"المرشحة المثالية" الفيلمين السعوديين على أرض الوطن.
اسم الفيلم: Ad Astra
نوعه: Adventure
مدته: 125 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط - للجميع
اسم الصالة: ماكس – عادية – آيماكس _ جولد
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: It Chapter 2
نوعه: Horror
مدته: 170 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية _ كيدز"
اسم الصالة: عادية – كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم:
نوعه: أكشن
مدته: 120 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية – جولد - كيدز"
اسم الصالة: عادية – جولد - كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: ولد ملكاً
نوعه: Drama
مدته: 105 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية - كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم اسم الفيلم: Ready or Not
نوعه: رعب
مدته: 95 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط– للجميع "عادية"
اسم الصالة: عادية
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Once Upon a Time In Hollywood
نوعه: كوميدي
مدته: 165 دقيقة
العرض مخصص: للجميع "عادية"
اسم الصالة: عادية
يعرض في: الرياض "مركز المملكة"
اسم الفيلم: Meters Down: Uncaged 47
نوعه: Adventure
مدته: 90 دقيقة
العرض مخصص: للرجال فقط – للجميع "عادية"
اسم الصالة: عادية
يعرض في: الرياض – جدة
اسم الفيلم: Dora and the Lost City of Gold
نوعه: Adventure
مدته: 105 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "كيدز- عادية"
اسم الصالة: عادية - كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
نوعه: Action
مدته: 130 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية"
اسم الصالة: عادية
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: The Lion King
نوعه: Animation
مدته: 120 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "عادية"
اسم الصالة: عادية
يعرض في: الرياض – جدة
اسم الفيلم: Aladdin
نوعه: Adventure
مدته: 130 دقيقة
اسم الصالة: عادية - كيدز
العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "كيدز - عادية"
يُعرض في: الرياض – جدة
اسم الفيلم: Toy Story 4
نوعه: Animation
مدته: 100 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "عادية"
اسم الصالة: كيدز - عادية
يعرض في: الرياض – جدة
اسم الفيلم: ANNA
نوعه: Action
مدته: 120 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية"
اسم الصالة: عادية
يُعرض في: الرياض – جدة - الدمام
اسم الفيلم: The Angry Birds Movie 2
نوعه: Animation
مدته: 100 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط
اسم الصالة: عادية - كيدز
يعرض في: الرياض
اسم الفيلم: Official Secrets
نوعه: Thriller
مدته: 115 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط - للجميع
اسم الصالة: عادية
يعرض في: الرياض – جدة
اسم الفيلم: Queen of Spades
نوعه: Horror
مدته: 85 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط
اسم الصالة: عادية
يعرض في: الرياض "القصر مول"
اسم الفيلم: The Big Trip
نوعه: Animation
مدته: 85 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط
اسم الصالة: كيدز
يعرض في: الرياض – جدة
اسم الفيلم: GOLDFINCH THE
نوعه: Drama
مدته: 155 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية
يعرض في: الرياض – جدة
اسم الفيلم: Rambo: Last Blood
نوعه: Action
مدته: 105 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط - للجميع
اسم الصالة: ماكس – عادية - جولد
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: The Zoya Factor "هندي"
نوعه: Comedy
مدته: 145 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Trouble
نوعه: Animation
مدته: 90 دقيقة
العرض مخصص: للعائلة فقط
اسم الصالة: عادية - كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: المرشحة المثالية
نوعه: Drama
مدته: 105 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية
يعرض في: الرياض "القصر مول"
فيلم الأسبوع:
Ad Astra
"روي ماكبرايد" مهندس تابع لأحد فصائل الجيش، يقرر البحث عن والده عند التخوم الخارجية للمجموعة الشمسية، حيث اختفى الأخير في مهمة بحث عن حياة فضائية منذ 20 عاماً، ويحاول الكشف عن أسرار تتحدى الطبيعة البشرية وموقعنا في الكون.
إخراج: جيمس جراي.
تأليف: جيمس جراي، إيثان جروس.
طاقم العمل: براد بيت، تومي لي جونز، روث نيجا، جون فين، جون أورتيز، جيمي كيندي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.