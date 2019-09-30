شاهد.. محمد بن سلمان يجيب عن أسئلة صعبة حول مقتل جمال خاشقجي

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:39 صباحاً - أجاب ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان عن أسئلة صعبة حول عملية مقتل الاعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية.

وقال محمد بن سلمان، في حوار على قناة CBS الأمريكية، أجرته المذيعة نورا دونيل، مراسلة برنامج ”60 دقيقة“، في جدة، الثلاثاء الماضي، انه يتحمل المسؤولية عن مقتل خاشقجي كونه المسؤول الثاني في السعودية وبما ان الجريمة نقذها موظفون حكوميون سعوديون.

وعن عدم علمه بهذه العملية قبل وقوعها، قال الامير محمد: “البعض يتوقع ان اعرف ماذا يفعل 3 مليون موظف حكومي بشكل يومي” وتابع “من المستحيل ان يرسل ثلاثة ملايين موظف تقاريرهم اليومية لقائدهم اول لثاني اهم رجل في البلاد”.

وعن اتهام اثنان من المستشارين المقربين له بالتنسيق للجريمة، قال الامير محمد بن سلمان: “التحقيقات ما زالت جارية واي من يثبت تورطه بغض النظر عن رتبته ستتم محاكمته ولا توجد اي استثناءات في ذلك”.

وأكد الامير محمد، ردا على سؤال، انه لا يوجد تقرير رسمي امريكي يحمله مسؤولية جريمة مقتل خاشقجي ولا يوجد اي دليل حول تورط مقربين منه بذلك قائلا ان هناك اتهامات ويتم التحقيق فيها وتابع “لا تتخيلين الالم الذي مررنا به في الحكومة السعودية بسبب ذلك”.