الصور الأولى من حفل خطبة جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" الصور الأولى من حفل خطبتها على لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز.
وعلقت جينفير على الصور: "شكرًا على هذا اليوم الرائع، يوم الخطوبة".
وكشفت جينفير لوبيز عن إعلان خطبتها من رودريجيز، في شهر مارس الماضي، ونشرت صورة لخاتم الخطوبة مع عدة قلوب، وكذلك فعل رودريجيز الذي نشر نفس الصورة وكتب: "قالت لي نعم"، علمًا بأن لوبيز ورودريجيز يتواعدان منذ 2017.
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