كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 02:51 صباحاً - تعرضت الفنانة اللبنانية مايا نعمة لانتقادات من متابعيها بعد نشرها صور جديدة تستعرض فيها جسدها. فقد ظهرت مايا نعمة في هذه الصور بالمايوه مستعرضة جسدها الرياضي غير ان الكثير من متابعيها اعتبروا انها فقدت الكثير من انوثتها وجمالها حيث قال احدهم: “صايرة بتخوفي ولون جسمك مقرف، ارجعي لطبيعتك، حلوة الرياضة بس مش هيك” فيما قال اخر “مومياء خشب ضاعت الانوثه”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر مايا نعمة تتعرض للانتقاد بعد صورها الاخيرة: “حلوة الرياضة بس مش هيك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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