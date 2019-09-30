كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 02:51 صباحاً - حرصت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة والراقصة المصرية عزة مجاهد على نشر صورة حديثة لها مع والدتها بعد التعليق المسيء الذي تلقته من احد متابعيها.
فقد نشرت عزة مجاهد، عبر حسابها على انستغرام، صورة حديثة مع والدتها فيفي عبده وعلقت قائلة: “أمي ربنا يخليكي لينا و يديلك الصحه و طولة العمر “.
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كانت هذه تفاصيل خبر عزة مجاهد في صورة جديدة مع والدتها فيفي عبده: “أمي ربنا يخليكي لينا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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