كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 02:51 صباحاً - نشر رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، أول تغريدة له من محطة الفضاء الدولية، مرفقا صورة وثقها بعدسته.
وقال هزاع في تغريدته: “وأخيرا، أوثق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء. بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية”.
يذكر ان هزاع المنصوري بات أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية، وهو يتواجد لإجراء تجارب لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي أجريت على سطح الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تغريدة لـ هزاع المنصوري من الفضاء: “أوثق حلمي من الجانب الآخر من السماء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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