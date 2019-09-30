أول تغريدة لـ هزاع المنصوري من الفضاء: “أوثق حلمي من الجانب الآخر من السماء”

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 02:51 صباحاً - نشر رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، أول تغريدة له من محطة الفضاء الدولية، مرفقا صورة وثقها بعدسته.

وقال هزاع في تغريدته: “وأخيرا، أوثق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء. بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية”.

يذكر ان هزاع المنصوري بات أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية، وهو يتواجد لإجراء تجارب لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي أجريت على سطح الأرض.