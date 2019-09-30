كاترينا كايف تنافس أشعة الشمس المشرقة وعلياء بهات تعلًق.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”إنستجرام”، نشرت الممثلة كاترينا كايف صورة، ظهرت خلالها وهي تستمتع بالهواء الطلق بأحد الشواطئ.

شوهدت نجمة Sooryavanshi ترتدي تي شيرت أسود وأشعة الشمس كانت وراءها في اللقطة، في حين، أبدى متابعيها إعجابهم بها، والفنانة علياء بهات أيضا لم تقاوم رغبتها في التعليق، وكتبت لصديقتها المفضلة: ” اكشفي عن سحرك”.

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كاترينا تعد أحد نجمات بوليوود، اللاتي تمكنّ من جعل مكان لأنفسهن في قلوب الناس، ومن المعروف أن الممثلة نالت شهرتها عبر أدائها التمثيلي الرائع في أفلام مثل بهارات، زيرو، بالإضافة إلى صورها التي تحرص على مشاركتها من وقت لآخر، واحساسها العالي بالازياء والموضة.

كانت آخر أعمال شوهدت كاترينا فيها حتى الآن، عندما شاركت سلمان خان في فيلم “بهارات”، وما تميزت به من أداء ذو مستوى راق.

في الوقت الحالي، تستعد الفنانة الموهوبة لفيلم جديد مع المخرج روهيت شيتي بعنوان Sooryavanshi، سيجمع الفيلم بين كاترينا واكشاي كومار على الشاشة، حيث شوهد الثنائي آخر مرة في فيلم تيز مار خان عام 2012.