سلمان خان يتهرّب من المثول أمام المحكمة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تغيب نجم بوليود سلمان خان، عن عن آخر جلسات محاكمته في قضية الصيد الجائر Blackbuck والتي تعود لعام 1998.

محامي خان ماهيش بورا ناشد المحكمة موضحا جدول أعماله المزدحم إلى جانب تسليط الضوء على التهديدات التي صدرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي ضد نجم بوليوود من أشخاص مرتبطة بعصابات كأسباب لعدم الحضور.

قبلت المحكمة أسباب خان، وأجلت مثوله إلى يوم 19 ديسمبر موعدًا آخر للاستماع، كما قام محام آخر لممثل بوليوود، هاستيمال ساراسوات، بنقل طلب بإعفائه من حضور جلسات المحكمة العادية.

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في الجلسة الأخيرة التي عقدت في 4 يوليو، عندما لم يحضر خان الجلسة، أعطته المحكمة مهلة، تطلب منه المثول أمامها خلال جلسة 27 سبتمبر، وإلا واجه إجراءات صارمة.

يعود تاريخ قضية الصيد “Blackbuck” إلى عام 1998 في أثناء تصوير فيلم على “هوم ساث ساين هاين”، حيث أصدرت محكمة ابتدائية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بعد اتهامه بقتل حيوانات نادرة.

في مكان آخر، ظهر اسم خان أيضًا في وسائل الإعلام قبل يوم واحد من قيام حارس شخصي سابق له، بأعمال عنف على نطاق واسع في مراد آباد، بولاية أوتار براديش، بينما ورد أنه بسبب منشطات تناولها.