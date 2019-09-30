ديبيكا وعلياء ضيفتا حفل Movie Mela بمهرجان مومباي السينمائي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

حل النجوم ديبيكا بادوكون، وعليا بهات، وكاران جوهر، بين الضيوف في النسخة الرابعة من الحدث الذي طال انتظاره، كرنفال Jio MAMI Movie Mela، الذي يعقد على هامش حفل مومباي السينمائي Mumbai Film Festival 2019 هذا العام.

احتفالا بالسينما الشعبية، يعد Movie Mela حدثًا فريدًا من نوعه حيث يمكن لعشاق السينما لقاء ممثليهم المفضلين في لقاءات صريحة، بينما يستمتعون بتجربة مشجعي السينما في نهاية المطاف.

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من المقرر أن تستضيف فعاليات الفيلم الذي يستمر لمدة يوم 13 أكتوبر في مومباي العديد من النجوم.

أحداث المهرجان بدأت بجلسة تتحدث فيها ديبيكا بادوكون عن أدوارها الخمسة الأولى، وعن رحلتها في عالم السينما المليئة بالتحديات، ويتواصل بعد ذلك جلسة مع مخرجين مشهورين مثل أميت شارما ، عمار كوشيك ، سريرام راغافان ، مغنا جولزار ، وسوجوي غوش، سيعطون الجمهور نظرة على شخصياتهم، وما وراء الكواليس.