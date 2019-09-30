لياقة بدنية عالية لابنة عامر خان في «الجيم».. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تحظى إيرا خان، ابنة النجم الهندي الكبير عامر خان، بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وغالبًا ما تصبح مقاطع الفيديو والصور الخاصة بها منشرة، وتلقى قبولًا كبيرًا من متابعيها.

قبل بضعة أيام، تصدرت عناوين الصحف عندما أكدت علاقتها بشاب، بعدما أظهرت لهما حيث عدد من أحدث مقاطع الفيديو على الإنترنت، مؤخرًا شاركت خان الأبنة مقطع فيديو على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وهي تشعل حماسها في الجيم بتمارين لياقة بدنية قوية.

يظهر الفيديو إيرا تحاول تحسين قوتها العضلية من خلال هذا النمط الفريد من التدريبات ونعتقد أن هذا أحد أسرار جمالها المدهش، يمثل التمرين الذي يمكن رؤيته في الفيديو حزمة كاملة من القوة والمرونة والتوازن.

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في مقطع الفيديو، نشاهد ايرا Ira وهي معلقة في أثناء محاولتها تفادي عصا يبدو أنها ممسوكة بيد مدربها، لكنها بعد عدة محاولات تسقط أرضًا، يمكن رؤيتها في ملابسها الرياضية في أثناء التمارين، وهي تقول: “عفوًا. أنا بخير”.

من ناحية أخرى، كانت إيرا قد صرحت في وقت سابق أنها ليست مهتمة بدخول بوليوود وتفضل العمل خلف الكواليس في المسرح، وخارج الشاشة في الأفلام.

جدير بالذكر أن عامر خان في أثناء استضافته في برنامج دردشة، كشف أن أولاده جنيد وإيرا يريدان أيضًا أن يكونا جزءًا من صناعة السينما. كما يريدان متابعة حياتهم المهنية في هذا الخط. ومع ذلك، فقد حذرهم من الشهرة والأضواء.