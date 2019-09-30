شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان العالمي مينا مسعود.. الأكثر انتشارًا على تويتر بعد حضوره مهرجان الجونة والان مع التفاصيل

أعلن حساب مهرجان الجونة على تويتر عن عدد من الأرقام المهمة حول المهرجان فى دورته الثالثة، حيث اسقطب البث خلال حفلي الافتتاح والختام للمهرجان على السجادة الحمراء أكثر من 770,000 مشاهد، فيما احتل الفنان المصري العالمي مينا مسعود قائمة الأكثر انتشارًا على تويتر بعد حضوره المهرجان تليه فى القائمة درة وأروى جودة ونسرين طافش، بينما احتلت هند صبرى المركز الخامس.

وكان مهرجان الجونة السينمائى اختتم دورته الثالثة الجمعة الماضية وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة به المخرج المصرى خيرى بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مى مصرى إحدى أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلى مدير مهرجان سيدنى السينمائى، ورسول بوكاتى مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى ميكساج الصوت، إضافة إلى الناقد السينمائى الروسى ستاس تيركين والمدير الفنى لمهرجان دفيجنيى الوطنى ومهرجان ستريلكا السينمائى.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالى موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائى فى السنغال، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة أن أجيون، إضافة إلى لودميلا تشفيكوفا، التى عملت مبرمجة فى مهرجان روتردام السينمائى الدولى لمدة 15 عامًا، وطلال ديركى المخرج والمنتج السينمائى السورى الذى ترشح لجائزة الأوسكار فى عام 2019. كما تشاركهم مصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.