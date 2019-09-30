شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوى 12 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب محمد شاهين فى الثانى عشر من شهر أكتوبر المقبل حفل غنائى داخل ساقية الصاوى ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عدد كبير من أغانيه بجانب أغانى ألبومه الأخير"ده اللى جاى" الذى طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا.

ومن ضمن أغانى ألبوم محمد شاهين الجديد: "ابن عمى"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، أما الأغنية الثانية "ده اللي جاى"، فكلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.

وتعاون شاهين فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، أحمد المالكى، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادى، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدى.