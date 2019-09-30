شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كواليس تسجيل أغنية مصر العظيمة لمجد القاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل أغنية وطنية جديدة بمناسبة انتصارات أكتوبر، بعنوان "مصر العظيمة" وهى من كلمات الشاعر السعودى عبد الله العصيمى، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيرى، ومن المقرر أن يتم طرحها في شهر أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغانى يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحمادة عصمت وريمون ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.

وأحيا مجد مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضمن مهرجان محكى القلعة السنوى والذى يقام حاليًا تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه من ضمنها "من هنا بدء الهوا" وغمض عينك، كلمتك، قالوا البعيد عن القلب" وغيرها.