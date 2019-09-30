صورة| إصابة كريم فهمي أثناء تصوير "ديدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرض الفنان كريم فهمي، للإصابة في ذراعه، خلال تصوير دوره في فيلمه السينمائي الجديد "ديدو".

ونشر كريم، صورة ذراعه المصاب في الجبس، ليوضح مدى الإصابة التي تعرض لها خلال التصوير، عبر خاصية الأستوري الخاص بحسابه على "انستجرام" وعلق قائلاً: "إصابة ديدو".

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.​

