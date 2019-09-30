صورة| نهال عنبر تكشف تفاصيل احتفالية تدشين سفراء "أوبرا عايدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص عدد من الفنانين، مساء أمس الأحد، على حضور المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر، والاحتفال أيضًا بمرور 150 عامًا على ميلاد أوبرا عايدة، والذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت نهال، صورة للفنانين الذين حضروا، عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت قائلة: "نجوم مصر، اللي شرفونا ونورونا في إحتفال بتدشين سفراء أوبرا عايدة، شكرًا للحضور".

شهد الحفل، تنصيب عدد من الشخصيات كسفراء لأوبرا عايدة بالأقصر أبرزهم، نهال عنبر والإعلامي خيري رمضان.

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حضر المؤتمر عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة منهم: يسرا، إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، محمود قابيل، نهال عنبر، هالة صدقي، إيهاب توفيق، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامي خيري رمضان.

وعروض "أوبرا عايدة" تقام بمحافظة الأقصر في الفترة من 26 لـ28 أكتوبر المقبل، وتؤدي الكورية "ساي كيونغ ريم" دور "عايدة" وهي من مواليد عام 1990 وتشتهر باسم "المغامر العظيم في السوبرانو الحديث" ويطلق عليه في الأوساط العالمية "صوت للموت من أجله" والتي درست الغناء في معهد "جوزيبي فيردي" في ميلانو، وفي أكاديمية "تيترو" وكانت واحدة من 6 مغنيات لعبن دور عايدة في ساحة "دي فيرونا" بإيطاليا، وأدت دور "عايدة" في "أرينا دي فيرونا" و"سيول" و"فورت" و"ميونيخ" و"طوكيو".

ويشهد معبد حتشبسوت عودة العروض العالمية "أوبرا عايدة"، عقب توقف وغياب عن أرض الحضارة الفرعونية دام حوالي 20 عامًا، لتثبت مصر للعالم أجمع قدرتها علي تنظيم المحافل والفعاليات الدولية التي تساهم في تنشيط حركة السياحة بمصر بصورة تليق بها أمام دول أوروبا والعالم، حيث تجري حاليًا الاستعدادات علي قدم وساق على أرض محافظة الأقصر بالتعاون مع إدارة عروض "أوبرا عايدة" ومع رجال شركات السياحة المصرية، لتحقيق أفضل تنظيم للفعاليات التي تنطلق في 26 و28 أكتوبر المقبل.