نرمين الفقي وصديقاتها والعسيلي يمارس اليوجا.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة جمعتها بصديقاتها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة سيلفي جديدة لها.

كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال وسط حديقة.

دانييلا رحمة

Advertisements

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة جمعتها بصديقتها في العاصمة الفرنسية باريس.

محمود العسيلي

نشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة له يمارس تمرينات "اليوجا".

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بفستان يحمل شعار المملكة العربية السعودية.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة أثناء تواجدها ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

تامر عاشور

نشر الفنان تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة له وهو يعزف على "البيانو".

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة مثيرة.