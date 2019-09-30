رمسيس مرزوق: مؤسسة فاروق حسني خطوة مهمة لنشر الفنون والثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أشاد رمسيس مرزوق، مدير التصوير السينمائي بتدشين مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، مؤكدًا أنها خطوة مهمة على طريق نشر الفنون الرفيعة ورفع مستوى الوعي بين الشباب.

وقال رمسيس، لمصراوي، الأحد، إن تدشين المؤسسة اليوم، أمر مهم؛ حتى نستطيع محاسبة القائمين عليها بعد فترة عما حققته وما أخفقت فيه، ونتمنى لها أن تقدم الكثير من الأنشطة الفعالة للشباب والمجتمع.

وأضاف رمسيس: "المؤسسات الخاصة والمدنية خطيرة جدًا ولها دور فعال لأن تأثيرها يفوق مؤسسات الدولة، ولذا يجب أن تكون تحت عين الدولة طوال الوقت حتى لا تنحرف عن مسارها، مشددًا على دور الثقافة والفنون في هذه المرحلة".

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وأطلق فاروق حسني، مساء اليوم مؤسسته الوليدة بحضور عدد مم المثقفين على رأسهم كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس، الدكتور زاهي حواس، الدكتور شاكر عبدالحميد، الدكتور محمد صابر عرب، الفنانة يسرا، الفنانة لبلبة، وغيرهم.

وتهتم المؤسسة بجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، كما أنها قادرة على تنمية إنسانيته.

كما أن المؤسسة ستكون مستقلة تماما سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وأن توجهاتها لن تحيد عن التوجهات الوطنية الثقافية الخالصة، كما ستحاول خلق مجال جذاب للشباب ودعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة.