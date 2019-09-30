كيف ردَّ تركي آل الشيخ على طلب أحلام مشاركة هند البحرينية في موسم الرياض؟‎

توسطت الفنانة الإماراتية أحلام، لدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه للموافقة على مشاركة الفنانة هند البحرينية في موسم الرياض، وإحيائها حفلًا غنائيًا للجمهور في المملكة العربية السعودية.

وأكدت أحلام أن الفنانة هند، ابنة البحرين وتعتبر صوته الأول، منوهًة إلى أن“لديها جمهورًا راقيًا وكبيرًا، وأنها تمتلك صوتًا رائعًا ومتشوقة للقاء جمهورها السعودي“.

وكتبت أحلام، من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع ”تويتر“، قائلة:“مساء الخير، عندي طلب من سعادة المستشار معالي تركي آل الشيخ، أن تكون الفنانة هند البحرينية مشاركة في موسم الرياض“.

وتابعت:“للفنانة هند جمهور رائع، وراقٍ، وكبير، وهي وردة البحرين، وصوت رائع“، مضيفة:“تركي آل الشيخ، بنت البحرين وصوته الأول تستحق الدعم، وهي متشوقة لجمهورها السعودي“.

من جانبها ردّت الفنانة هند البحرينية على تغريدة ”أحلام“ بشكر الأخيرة، لحرصها على تواجدها في حفل بالمملكة ومشاركة الجمهور السعودي حفلًا غنائيًا.

وقالت الفنانة البحرينية في ردها:“أختي، وحبيبتي، وملكة قلب الجماهير الفنانة أحلام، مشكورة على حبك لتواجدي في مملكتي الثانية السعودية، وسأكون سعيدة جدًا بمشاركتي الجمهور السعودي أفراحه“.

ولم يتردد تركي آل الشيخ في الاستجابة لطلب الفنانة أحلام، حيث ردَّ على تغرديتها من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلًا:“OK“.

وتفاعل الجمهور مع تغريدة أحلام، حيث أثنى على موهبة هند البحرينية واستحقاقها التواجد في حفل بالمملكة، كما أشاد بموقف أحلام الداعم للفنانة البحرينية.

يُذكر أن تركي آل الشيخ، وضع اللمسات النهائية على ”موسم الرياض“ على أن يبدأ في أكتوبر المقبل، وسيتميز بليالي مميزة، منها:“ليلة البدر، وليلة عبدالرحمن بن مساعد، وليلة سهم، وليلة مجيديات“، كما طالب المواهب السعودية، والعازفين، وأصحاب العروض الحية، والمتجولين، والمقيمين في المملكة، بالتقدم عبر موقع هيئة الترفيه للمشاركة في الموسم.