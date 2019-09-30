شاهد: أول ظهور لـ “فجر السعيد” على “السرير الأبيض” وهي تصافح مسؤول كويتي رفيع المستوى في باريس

شاركت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، بصورة لها من داخل المستشفى الذي ترقد بها في العاصمة الفرنسية باريس. وتكشف الصورة عن زيارة رئيس وزراء الكويت، الشيخ ناصر المحمد، لفجر السعيد.

وعلقت على الصورة قائلة: “سعادتي لا توصف برؤية الشيخ ناصر المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم… زرع في قلبي سعادة لا توصف حسيت إني اقتربت من الكويت برؤيته”. وكانت تقارير صحفية عديدة، كشفت في شهر يوليو، أن الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تم نقلها في المستشفى في حالة صحية حرجة. وأمر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في الأول من شهر أغسطس ، بإرسال فجر السعيد إلى فرنسا للعلاج.