شاهد: الكاميرا ترصد لحظة انفعال أحلام على محمد حماقي وإجباره على الجلوس

انفعلت الفنانة أحلام على الفنان محمد حماقي في برنامج ذا فويس The Voice، من شدة حماسها وإعجابها بصوت المتسابق المغربي رضوان الأسمر.

وقع الأمر، عندما التف الأربعة أعضاء لجنة تحكيم ذا فويس للمشترك المغربي، وعندما حانت لحظة اختياره أي فنان سوف ينضم، حاولت أحلام أن تمنع محمد حماقي من التدخل حتى لا يختاره المشترك، فتركت مقعدها وطلبت منه بشدة أن يلتف ويعود إلى مقعده.

الفيديو الذي رصد انفعال أحلام على محمد حماقي ودفعه له من أجل الجلوس على مقعده، أثار موجة ضحك لدى الجمهور الذين أشادوا بخفة دمهما، سواء من جراء حماس الفنانة الإماراتية أو رد فعل حماقي على أسلوبها الشديد معه.

وبعد تفكير، قرر المتسابق المغربي رضوان الأسمر أن ينضم إلى فريق الفنانة سميرة سعيد ليحسم المنافسة لصالحها.

يذكر أن اليوم هو الحلقة الثانية من مرحلة “الصوت وبس” من برنامج “ذا فويس” الموسم الخامس، الذي يشارك في لجنة تحكيمه الفنان راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي وسميرة سعيد.